Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит победы России ни в одной конфигурации переговоров, даже если международное давление будет направлено исключительно на украинскую сторону.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава государства заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможных сценариях предстоящей встречи президентов США и РФ в Будапеште.

"Даже когда вам кажется, что вы в тупике, это еще не глухая стена. Это раз. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет", - отметил Зеленский.

По словам президента, многое зависит от того, в какой форме будут проходить переговоры:

"Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если давление только на Украину - никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу россиянам", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 17 октября заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.