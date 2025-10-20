Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 12:13
    Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит победы России ни в одной конфигурации переговоров, даже если международное давление будет направлено исключительно на украинскую сторону.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава государства заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможных сценариях предстоящей встречи президентов США и РФ в Будапеште.

    "Даже когда вам кажется, что вы в тупике, это еще не глухая стена. Это раз. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет", - отметил Зеленский.

    По словам президента, многое зависит от того, в какой форме будут проходить переговоры:

    "Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если давление только на Украину - никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу россиянам", - подчеркнул он.

    Президент США Дональд Трамп 17 октября заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.

    Украина Владимир Зеленский Будапешт США Дональд Трамп Россия российско-украинская война Владимир Путин

    Последние новости

    12:15

    Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

    Другие страны
    12:13

    Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

    Другие страны
    12:11
    Фото

    SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"

    Энергетика
    12:07

    Дорожная полиция: Более половины ДТП в Баку связаны с наездом на пешеходов

    Происшествия
    12:02

    Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-E

    Энергетика
    11:59

    Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часов

    Другие страны
    11:58

    Зеленский: Украина не изменила свою позицию относительно Донбасса

    Другие страны
    11:51

    В Азербайджане награждены работники сферы статистики

    Внутренняя политика
    11:45

    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

    Внутренняя политика
    Лента новостей