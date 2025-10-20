İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Zelenski: Rusiyanın müharibədən qalib çıxmasına imkan verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Zelenski: Rusiyanın müharibədən qalib çıxmasına imkan verməyəcəyik

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, Kiyev hətta beynəlxalq təzyiq yalnız Ukrayna tərəfinə yönəlsə belə Rusiyanın danışıqların heç bir konfiqurasiyasında qələbəsinə imkan verməyəcək.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu dövlət başçısı jurnalistlərin ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Budapeştdə gözlənilən görüşünün mümkün ssenarilərı haqqında sualına cavab verərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir çox şey danışıqların hansı formada keçiriləcəyindən asılıdır: "Əgər təzyiq yalnız Ukraynaya olarsa - heç kim qalib çıxmayacaq. Biz rusiyalılara qələbə qazanmağa imkan verməyəcəyik".

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 17-də bildirib ki, növbəti iki həftə ərzində Budapeştdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcəyinə ümid edir.

    Rusiya Ukrayna Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
