Зеленский: Украина может завершить ремонт нефтепровода "Дружба" уже весной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна завершит ремонт нефтепровода "Дружба" уже этой весной, если будет достигнута договоренность о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами.

"Если последует вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим", – сказал Зеленский.

По его словам, на нефтепроводе "много всего сделано", однако уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно.

Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника. Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.