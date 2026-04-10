    Зеленский: Украина может завершить ремонт нефтепровода Дружба уже весной

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна завершит ремонт нефтепровода "Дружба" уже этой весной, если будет достигнута договоренность о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами.

    "Если последует вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим", – сказал Зеленский.

    По его словам, на нефтепроводе "много всего сделано", однако уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно.

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника. Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.

    Российско-украинский конфликт Нефтепровод Дружба Владимир Зеленский Россия Украина Европейский союз (ЕС)
    Zelenski: Ukrayna "Drujba" neft kəmərinin təmirini yazda başa çatdıra bilər
    Zelenskyy says Ukraine may complete repair of Druzhba oil pipeline in spring

    Последние новости

    13:51

    ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля

    Другие страны
    13:49

    В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

    Происшествия
    13:39

    Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    Милли Меджлис
    13:38

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:37

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    Экология
    13:36

    В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

    В регионе
    13:35

    В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

    Милли Меджлис
    13:33

    Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

    Милли Меджлис
    13:31

    К восстановлению крепостной стены в Ичеришехер привлечены австрийские специалисты

    Внутренняя политика
    Лента новостей