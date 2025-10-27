Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Зеленский: Киев и союзники договорились разработать план прекращения огня в ближайшие 10 дней

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 15:03
    Зеленский: Киев и союзники договорились разработать план прекращения огня в ближайшие 10 дней

    Украина и ее союзники договорились разработать план прекращения огня в течение ближайших десяти дней.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение президента США остановить войну на нынешних линиях.

    "Мы решили, что начнем работу над ним в течение следующей недели или десяти дней", - сказал политик.

    Он подчеркнул, что скептически относится к заявлениям о том, что президент РФ Владимир Путин готов принять любой мирный план.

    Зеленский также отметил, что по оценкам Украины, новые американские санкции против российских энергетических гигантов могут сократить экспорт нефти на 50%, что составляет до $5 млрд в месяц потерянных доходов.

    Украинский лидер надеется, что за этим последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".

