    Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:10
    Ukrayna və onun müttəfiqləri yaxın on gün ərzində atəşkəs planını hazırlamağa razılaşıblar.

    "Report"un "Axios"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin müharibəni hazırkı xətlərdə dayandırmaq təklifini şərh edərkən bildirib.

    "Biz növbəti həftə və ya on gün ərzində onun üzərində işə başlamağa qərar verdik", - o bildirib.

    Məlumat yenilənir

    Ukrayna Volodimir Zelenski atəşkəs plan
    Зеленский: Украина и союзники договорились разработать план прекращения огня в ближайшие 10 дней

