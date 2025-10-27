Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaq
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 15:10
Ukrayna və onun müttəfiqləri yaxın on gün ərzində atəşkəs planını hazırlamağa razılaşıblar.
"Report"un "Axios"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin müharibəni hazırkı xətlərdə dayandırmaq təklifini şərh edərkən bildirib.
"Biz növbəti həftə və ya on gün ərzində onun üzərində işə başlamağa qərar verdik", - o bildirib.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
15:15
Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölübHadisə
15:14
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunubİnfrastruktur
15:13
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıbFutbol
15:13
BƏƏ Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin komandanı Azərbaycana səfər edibHərbi
15:12
Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıbFərdi
15:10
Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaqDigər ölkələr
15:09
Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıbElm və təhsil
15:08
Foto
Azərbaycan karateçiləri Polşada 8 medal qazanıbFərdi
15:04