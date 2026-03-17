    • 17 марта, 2026
    • 13:30
    Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников Ирана

    Украина готова помочь США противостоять угрозам ударов иранских беспилотников.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post.

    "Мы отреагировали незамедлительно", - отметил Зеленский, имея в виду, что Украина предложила помощь США в операции против Ирана.

    Он подчеркнул, что Киев стремится подтвердить статус надежного союзника Вашингтона.

    "Всякий раз, когда у нас есть возможность помочь в защите мирного населения или граждан США, мы без колебаний направляем свои команды", - добавил президент Украины.

    При этом он напомнил, что Киев уже предложил заключить масштабное американо-украинское соглашение по беспилотникам, которое объединит промышленный потенциал США с военным опытом Украины.

    "Мы могли бы построить крупнейший в мире завод по производству дронов. Соединенные Штаты обеспечили бы производство и финансирование, Украина предоставила бы технологии и опыт", - сказал он.

    По его словам, подобная система сможет обеспечить защиту американских войск и союзников по всему миру от иранских атак.

    Владимир Зеленский Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edib
