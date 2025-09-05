Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 20:06
    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Украина готова обеспечивать энергетическую стабильность Словакии, но не российскими энергоресурсами.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Мы готовы обеспечивать энергостабильность и для Словакии, и для других партнеров, и иметь совместные проекты. У нас только один принцип – это не российские энергоресурсы", - сказал он во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

    Зеленский также сообщил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо тематику гарантий безопасности для Украины, и что Братислава готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу.

    "Большинство Европы уже в гарантиях, и мы работаем с партнерами. Считаем, что было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности", - подчеркнул президент Украины.

    Украина Владимир Зеленский Словакия энергостабильность

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей