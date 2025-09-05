Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

Украина готова обеспечивать энергетическую стабильность Словакии, но не российскими энергоресурсами.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы обеспечивать энергостабильность и для Словакии, и для других партнеров, и иметь совместные проекты. У нас только один принцип – это не российские энергоресурсы", - сказал он во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Зеленский также сообщил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо тематику гарантий безопасности для Украины, и что Братислава готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу.

"Большинство Европы уже в гарантиях, и мы работаем с партнерами. Считаем, что было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности", - подчеркнул президент Украины.