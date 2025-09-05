Zelenski: Ukrayna Slovakiyanı enerji ilə təmin etməyə hazırdır
- 05 sentyabr, 2025
- 20:34
Ukrayna Slovakiya üçün enerji sabitliyini təmin etməyə hazırdır, amma Rusiyanın enerji resursları olmadan.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.
"Biz Slovakiya və digər tərəfdaşlar üçün enerji sabitliyini təmin etməyə və birgə layihələr həyata keçirməyə hazırıq. Bizim yalnız bir prinsipimiz var - bunlar Rusiyanın enerji resursları olmayacaq", - o, Ujqorodda Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə mətbuat konfransı zamanı deyib.
Zelenski həmçinin bildirib ki, Fitso ilə Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri mövzusunu müzakirə edib və Bratislava bu məsələdə öz mövqeyini müəyyən etməyə hazırdır və dialoqa açıqdır.
"Avropanın böyük hissəsi artıq zəmanət məsələsində razılıq verib və biz tərəfdaşlarla işləyirik. Hesab edirik ki, Slovakiyanın da yeni təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsi olması ədalətli olardı", - Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.