İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Zelenski: Ukrayna Slovakiyanı enerji ilə təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 20:34
    Zelenski: Ukrayna Slovakiyanı enerji ilə təmin etməyə hazırdır

    Ukrayna Slovakiya üçün enerji sabitliyini təmin etməyə hazırdır, amma Rusiyanın enerji resursları olmadan.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Biz Slovakiya və digər tərəfdaşlar üçün enerji sabitliyini təmin etməyə və birgə layihələr həyata keçirməyə hazırıq. Bizim yalnız bir prinsipimiz var - bunlar Rusiyanın enerji resursları olmayacaq", - o, Ujqorodda Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə mətbuat konfransı zamanı deyib.

    Zelenski həmçinin bildirib ki, Fitso ilə Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri mövzusunu müzakirə edib və Bratislava bu məsələdə öz mövqeyini müəyyən etməyə hazırdır və dialoqa açıqdır.

    "Avropanın böyük hissəsi artıq zəmanət məsələsində razılıq verib və biz tərəfdaşlarla işləyirik. Hesab edirik ki, Slovakiyanın da yeni təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsi olması ədalətli olardı", - Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.

    Ukrayna Slovakiya Volodimir Zelenski Robert Fitso
    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией
    Zelenskyy: Ukraine ready to supply Slovakia with energy

    Son xəbərlər

    21:47

    Ağcabədidə bacısını qətlə yetirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:37

    Netanyahunun ofisi Misir XİN-in bəyanatına cavab verib

    Digər
    21:30

    DÇ-2026: İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    21:20

    CAR hökuməti "Formula 1" Qran Prisinə ev sahibliyi etmək təklifini dəstəkləyib

    Formula 1
    21:00

    Peter Siyarto: "MOL 2026-cı ildə Azərbaycanın ən böyük yataqlarından birindən qaz hasilatına başlamağa hazırlaşır"

    Energetika
    20:57
    Video

    Səfir: Sabahdan Bakı-Tehran-Bakı aviareysi bərpa olunur

    İnfrastruktur
    20:50
    Foto
    Video

    Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub, sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    20:35

    Fernandu Santuş milli üzvünün adını protokoldan çıxarıb

    Futbol
    20:34

    Zelenski: Ukrayna Slovakiyanı enerji ilə təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti