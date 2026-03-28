Зеленский: Украина делится с Катаром опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности

Украинская команда экспертов работает в Катаре, где делится опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, специалисты уже провели общую оценку ситуации в области безопасности, изучили возможности Катара по противодействию воздушным угрозам и подготовили конкретные решения для усиления защиты воздушного пространства страны.

Зеленский отметил, что в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани услышал высокую оценку работы украинской команды и благодарность за предоставленные консультации.

Он подчеркнул, что в настоящее время главной угрозой для региона остаются баллистические ракеты и атаки беспилотников. При этом, как заявил президент, помимо систем ПВО, Украина разработала и более экономически эффективные решения для борьбы с дронами, которые уже доказали свою результативность против различных типов беспилотников.

"Украина готова делиться своей экспертизой и помогать тем странам, которые, в свою очередь, содействуют укреплению украинской защиты", - добавил украинский лидер. По его словам, Катар настроен на долгосрочное сотрудничество по различным направлениям.

Он также подчеркнул важность восстановления стабильности в регионе и заявил о поддержке подхода, при котором взаимная помощь способствует укреплению глобальной безопасности.