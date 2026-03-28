    Украинская команда экспертов работает в Катаре, где делится опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности.

    Как передает Report, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети X.

    По его словам, специалисты уже провели общую оценку ситуации в области безопасности, изучили возможности Катара по противодействию воздушным угрозам и подготовили конкретные решения для усиления защиты воздушного пространства страны.

    Зеленский отметил, что в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани услышал высокую оценку работы украинской команды и благодарность за предоставленные консультации.

    Он подчеркнул, что в настоящее время главной угрозой для региона остаются баллистические ракеты и атаки беспилотников. При этом, как заявил президент, помимо систем ПВО, Украина разработала и более экономически эффективные решения для борьбы с дронами, которые уже доказали свою результативность против различных типов беспилотников.

    "Украина готова делиться своей экспертизой и помогать тем странам, которые, в свою очередь, содействуют укреплению украинской защиты", - добавил украинский лидер. По его словам, Катар настроен на долгосрочное сотрудничество по различным направлениям.

    Он также подчеркнул важность восстановления стабильности в регионе и заявил о поддержке подхода, при котором взаимная помощь способствует укреплению глобальной безопасности.

    Ты - Король

    Последние новости

    20:42

    Зеленский: Украина делится с Катаром опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности

    Другие страны
    20:21

    В результате наводнения в Кении число погибших возросло до 108 человек

    Другие страны
    20:15
    Видео

    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну

    В регионе
    20:08

    Страны обходят тупиковую ситуацию в ВТО для реализации соглашения по электронной коммерции

    Экономика
    19:51

    Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

    Другие страны
    19:41
    Фото

    Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

    Индивидуальные
    19:38

    КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16

    В регионе
    19:33
    Фото

    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Инфраструктура
    19:28

    Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических сил

    Другие страны
    Лента новостей