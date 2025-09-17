Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войну
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 19:17
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух планах: один из них - закончить войну, другой - найти дополнительное финансирование на покрытие вызовов войны.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.
"Цена этой войны, например, на сегодня, и какие вызовы мы имеем, цена одного года, 120 миллиардов (президент не уточнил в какой валюте - ред.), и 60 - дает украинский бюджет, и 60 - я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А - закончить, план Б - 120, вот и все", - сказал Зеленский.
