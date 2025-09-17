Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan var
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 19:11
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsi ilə bağlı gündəmdə olan planları açıqlayıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu V.Zelenski bu gün Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Bizim iki planımız var. Biri müharibəni bitirmək, digəri isə müharibənin xərclərini qarşılamaq üçün əlavə maliyyələşdirmə tapmaq. Bu müharibənin xərci, məsələn, bu gün üçün bir ilin qiyməti 120 milyard dollardır. 60-nı Ukrayna büdcəsi verir, digər 60-nı mən tapmalıyam. Ümid edirəm ki, biz bu müharibəni bitirəcəyik, amma hər halda, A planı - bitirmək, B planı - 120 milyardı təmin etməkdir", - Zelenski vurğulayıb.
Son xəbərlər
19:26
Foto
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
19:22
Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəkDigər ölkələr
19:21
"PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edibİKT
19:17
Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılırDigər ölkələr
19:16
Foto
Azərbaycan və Almaniya birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblərBiznes
19:11
Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan varDigər ölkələr
18:56
Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz olduDigər ölkələr
18:54
Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırırRegion
18:48