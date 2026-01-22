Зеленский: Трамп ведет диалог с Путиным на равных и может остановить войну

Американский лидер Дональд Трамп может завершить войну в Украине, поскольку говорит с российским коллегой Владимиром Путиным на равных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Давосе.

"Это их решение, продолжать войну или нет. Но мы хотим остановить ее. И поэтому я думаю, что президент Трамп может, он действительно может, потому что он ведет диалог с Путиным. Не все ведут диалог... Он ведет диалог с Путиным на равных", - сказал он.

Зеленский отметил, что США гораздо сильнее России, в том числе в военном плане.

"Они хотят найти компромиссы. Вы знаете, что мы открыты для различных шагов, и я сказал, что это компромиссы двух сторон. Поэтому россияне не выиграют эту войну. Они не выиграли, они не выиграют", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что не уверен в желании российского лидера закончить войну в нынешней ситуации. В частности, с потерями и без целей, которые он хотел достичь в самом начале войны.