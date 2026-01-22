Zelenski: Putinlə bərabər səviyyədə dialoq aparan Tramp müharibəni dayandıra bilər

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 22 yanvar, 2026
    • 22:01
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə bərabər səviyyədə danışdığı üçün Ukraynadakı müharibəni başa çatdıra bilər.

    "Report" "RBK-Ukraina"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Davosda jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    "Müharibəni davam etdirib-etdirməmək onların qərarıdır. Lakin biz onu dayandırmaq istəyirik. Ona görə də düşünürəm ki, prezident Tramp bunu, həqiqətən, edə bilər, çünki o, Putinlə bərabər səviyyədə dialoq aparır. Bunu hər kəs etmir", - o deyib.

    Ukrayna Prezidenti qeyd edib ki, ABŞ Rusiyadan xeyli güclüdür, o cümlədən hərbi baxımdan.

    "Onlar kompromislər tapmaq istəyirlər. Bilirsiniz ki, biz müxtəlif addımlara açığıq və mən demişəm ki, bu, iki tərəfin kompromisləridir. Ona görə də ruslar bu müharibədə qalib gəlməyəcəklər", - deyə o vurğulayıb.

    Zelenski qeyd edib ki, itkilər fonunda və müharibənin lap əvvəlində çatmaq istədiyi məqsədlər əldə olunmadan Rusiya liderinin müharibəni bitirmək istəyinə əmin deyil.

    Зеленский: Трамп ведет диалог с Путиным на равных и может остановить войну

