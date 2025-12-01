Зеленский: Территориальный вопрос был самым сложным на переговорах

Территориальный вопрос был самым сложным на вчерашних переговорах делегаций Украины и США.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Территориальный вопрос был самым сложным на вчерашних переговорах делегаций Украины и США, только его обсуждали 6,5 часов", - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас мирный план выглядит лучше, чем первоначальный из 28 пунктов.

Украинский лидер также опроверг утверждения о том, что Россия взяла под контроль Купянск: "Россия заявляет, что российская армия вошла в города, но они все еще под нашим контролем. Купянск находится под нашим контролем. Безусловно, у России есть несколько наступательных действий, но ни одна операция успешной не была".