İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idi

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 20:20
    Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idi

    Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin dünənki danışıqlarında ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Parisdə fransalı həmkarı Emmanuel Makronla birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Təkcə ərazi məsələsi ilə bağlı 6 saat yarım müzakirələr aparılıb", – deyə Zelenski bildirib.

    O əlavə edib ki, hazırkı sülh planı ilkin 28 bəndlik variantdan daha yaxşı görünür.

    Ukrayna lideri həmçinin Rusiyanın Kupyanskı nəzarətə götürdüyü barədə iddiaları təkzib edib: "Moskva bəyan edir ki, ordusu şəhərlərə daxil olub, amma onlar hələ də bizim nəzarətimizdədir. Kupyansk bizim nəzarətimizdədir. Şübhəsiz ki, Rusiyanın bir neçə hücum əməliyyatı var, lakin heç biri uğurlu olmayıb."

    Volodimir Zelenski ABŞ Rusiya Sülh planı
    Зеленский: Территориальный вопрос был самым сложным на переговорах

    Son xəbərlər

    20:47

    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə edilən hücumla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    20:41

    Makron: Yalnız Ukraynanın ərazi ilə bağlı danışıqlar aparmaq hüququ var

    Digər ölkələr
    20:20

    Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idi

    Digər ölkələr
    20:19

    "SOCAR Fiber" Türkiyədə fiber-optik infrastrukturun modernləşdirilməsinə 10 milyon dollar cəlb edib

    İKT
    20:15

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Futbol
    20:07

    Vasile Soare: Rumıniya Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    20:04
    Foto

    Bakıda yeniyetmə cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    19:53

    Makron: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində iş başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Səfir: Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti