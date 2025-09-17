Зеленский: Сумская операция российских войск провалилась

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция российских войск в сумском направлении провалилась.

Как передает Report, об этом Зеленский сказал в среду на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

"Сумская операция провалилась, они понесли большие потери, прежде всего личный состав. На сегодняшний день они отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление", отметил президент Украины.