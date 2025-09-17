Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz oldu
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 18:56
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hesab edir ki, Rusiya qoşunlarının Sumı istiqamətində apardığı əməliyyat uğursuz olub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu V.Zelenski bu gün Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Sumı əməliyyatı uğursuzluğa düçar oldu, onlar, ilk növbədə, şəxsi heyət böyük itkilər verdi. Bu gün onlar bu istiqamətdən imtina ediblər və öz vasitələrini və şəxsi heyətlərini başqa istiqamətə köçürüblər", - Ukrayna Prezidenti qeyd edib.
