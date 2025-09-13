Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогу

США могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к диалогу.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о готовности применить серьезные санкции против России, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Зеленский отметил, что встреча лидеров может быть в любом формате, но главный вопрос - остановить убийства.

"Мы согласны с предложением президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но в этом процессе должны участвовать именно лидеры, а не технические команды", - подчеркнул президент Украины.

Он также коснулся важности предварительной поставки оружия его стране, отметив, что важные санкции должны быть подготовлены очень детально.

"Если Россия получает запчасти для своих ракет от иностранных компаний, значит, производство ракет увеличивается. Некоторые называют это "продукцией двойного назначения", некоторые говорят, что "частный сектор не хочет", но факт в том, что эти товары продаются. Решение - применение санкций против любой компании, поставляющей компоненты для ракет и ракетоносных систем", - написал Зеленский.