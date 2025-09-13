Zelenski: ABŞ Putini dialoqa təşviq edə bilər

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 13 sentyabr, 2025
    • 19:21
    ABŞ Putini dialoqa təşviq edə bilər. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Telegram" kanalında yazıb.

    Zelenski ABŞ lideri Donald Trampın NATO ölkələrinin Rusiyadan neft almağı dayandıracağı təqdirdə, Rusiyaya qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduğuna dair bəyanatına münasibət bildirib.

    O qeyd edib ki, liderlərin görüşü istənilən formatda ola bilər, lakin əsas məsələ qətlləri dayandırmaqdır:

    "Biz Prezident Trampın təklifi ilə razıyıq: üçtərəfli format, sonra ikitərəfli və ya əksinə. Amma bu prosesdə "texniki komandalar" deyil, məhz liderlər iştirak etməlidir".

    Ukrayna Prezidenti ölkəsinə silahların əvvəlcədən verilməsinin vacibliyinə də toxunub. O qeyd edib ki, son dərəcə əhəmiyyətli olan sanksiyalar çox detallı şəkildə hazırlanmalıdır:

    "Əgər Rusiya öz raketləri üçün xarici şirkətlərdən ehtiyat hissələri əldə edirsə, deməli, raket istehsalı artır. Bəziləri bunu "ikili təyinatlı məhsul" adlandırır, bəziləri deyir ki, "özəl sektor istəmir", amma fakt odur ki, bu məhsullar geniş şəkildə satılır. Həll yolu raket və raketdaşıyan sistemlər üçün komponentlər tədarük edən istənilən şirkətə qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasıdır".

