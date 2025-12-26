İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 10:58
    Azərbaycanın futbol hakimlərinin qış təlim-məşq toplanışı ölkə xaricində olacaq

    Azərbaycanın futbol hakimlərinin qış təlim-məşq toplanışı ölkə xaricində təşkil olunacaq.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov məlumat verib.

    O bildirib ki, ədalət təmsilçilərinin hazırlıq prosesi yanvarın 12-18-i aralığında Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, futbol hakimlərinin ötən mövsümdə də qış toplanışı Antalyada təşkil olunmuşdu.

