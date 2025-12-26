Azərbaycanın futbol hakimlərinin qış təlim-məşq toplanışı ölkə xaricində olacaq
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 10:58
Azərbaycanın futbol hakimlərinin qış təlim-məşq toplanışı ölkə xaricində təşkil olunacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov məlumat verib.
O bildirib ki, ədalət təmsilçilərinin hazırlıq prosesi yanvarın 12-18-i aralığında Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, futbol hakimlərinin ötən mövsümdə də qış toplanışı Antalyada təşkil olunmuşdu.
Son xəbərlər
11:12
Gələn il Aİ-Azərbaycan beyin mərkəzlərinin forumu planlaşdırılırDaxili siyasət
11:12
Antalyada bələdiyyədə korrupsiya əməliyyatı keçirilib, 10 şübhəli saxlanılıbRegion
11:11
Foto
"İçərişəhər" Qoruq İdarəsinin yenilənmiş saytı istifadəyə verilibMədəniyyət siyasəti
11:07
Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qəbulu tarixi əhəmiyyət daşıyırXarici siyasət
11:03
Azərbaycan-Türkiyə Preferensial Ticarət Sazişinin əhatə dairəsi genişləndirilə bilərBiznes
11:03
"Araz-Naxçıvan" Elmar Baxşıyevlə yolları ayırdığını açıqlayıbFutbol
11:00
Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ varMilli Məclis
10:58
Azərbaycanın futbol hakimlərinin qış təlim-məşq toplanışı ölkə xaricində olacaqFutbol
10:55
Video