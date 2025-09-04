Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 20:20
    Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности Украины

    США активно участвуют в обеспечении гарантий безопасности, включая программы закупок американского оружия и долгосрочное участие в самом процессе.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

    По его словам, страны коалиции обсуждают новые санкции и меры давления на Россию для усиления гарантий безопасности Украины.

    "Давление работает - ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто ведет с ней торговлю. Эту линию мы будем продолжать. Сегодня мы обсуждали новые санкции, вторичные санкции, а также специальные тарифы в торговле, которые могут помочь", - написал он.

    По словам Зеленского, подготовлены планы по конкретным шагам и определению вклада каждой страны в безопасность Украины. В результате 26 стран выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

    Украинский лидер также подчеркнул, что заседание "коалиции желающих" стало самым масштабным по числу участников: в нем приняли участие вся свободная Европа, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir

    Лента новостей