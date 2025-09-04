Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности Украины

США активно участвуют в обеспечении гарантий безопасности, включая программы закупок американского оружия и долгосрочное участие в самом процессе.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, страны коалиции обсуждают новые санкции и меры давления на Россию для усиления гарантий безопасности Украины.

"Давление работает - ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто ведет с ней торговлю. Эту линию мы будем продолжать. Сегодня мы обсуждали новые санкции, вторичные санкции, а также специальные тарифы в торговле, которые могут помочь", - написал он.

По словам Зеленского, подготовлены планы по конкретным шагам и определению вклада каждой страны в безопасность Украины. В результате 26 стран выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

Украинский лидер также подчеркнул, что заседание "коалиции желающих" стало самым масштабным по числу участников: в нем приняли участие вся свободная Европа, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.