İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 21:21
    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir
    Volodimir Zelenski

    ABŞ təhlükəsizlik zəmanətlərinin təmin edilməsində, o cümlədən Amerika silahlarının alınması proqramlarında və prosesin özündə uzunmüddətli iştirakda fəal iştirak edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün teleqram kanalında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, koalisiya ölkələri Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini gücləndirmək məqsədilə Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün yeni sanksiyalar və tədbirləri müzakirə edirlər.

    "Təzyiq işləyir - Rusiya iqtisadiyyatı və onunla ticarət edənlər üçün vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Biz bu xətti davam etdirəcəyik. Bu gün yeni sanksiyaları, ikinci dərəcəli sanksiyaları, həmçinin ticarətdə kömək edə biləcək xüsusi tarifləri müzakirə etdik", - o yazıb.

    Zelenskinin sözlərinə görə, konkret addımlar və hər bir ölkənin Ukraynanın təhlükəsizliyinə töhfəsini müəyyən edən planlar hazırlanıb. Nəticədə 26 ölkə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verməyə hazır olduğunu bildirib.

    Ukrayna lideri onu da vurğulayıb ki, "istəklilər koalisiyası"nın iclası iştirakçıların sayına görə ən böyük toplantı olub: burada bütün azad Avropa, Kanada, Yaponiya, Avstraliya və Yeni Zelandiya iştirak edib.

    Volodimir Zelenski ABŞ Ukrayna
    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности Украины

    Son xəbərlər

    22:49

    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    Digər ölkələr
    22:44

    ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    22:37

    OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyib

    Energetika
    22:31

    Braziliyalı qapıçı sinəsi ilə penaltini qaytarandan sonra ölüb

    Futbol
    22:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"

    Futbol
    22:27

    Bakının dörd rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    22:13

    NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    22:06

    Almaniya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya yardımı genişləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti