    Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с США

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 19:35
    Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с США

    На переговорах с США Украину представят начальник Генерального штаба ВСУ, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и разведка.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

    "Скоро состоятся переговоры, в них примут участие наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - сказал он.

    Зеленский отметил, что уже ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.

    Владимир Зеленский переговоры США
    Лента новостей