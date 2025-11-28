Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с США

На переговорах с США Украину представят начальник Генерального штаба ВСУ, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и разведка.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Скоро состоятся переговоры, в них примут участие наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.