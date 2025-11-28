Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с США
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 19:35
На переговорах с США Украину представят начальник Генерального штаба ВСУ, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и разведка.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
"Скоро состоятся переговоры, в них примут участие наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - сказал он.
Зеленский отметил, что уже ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.
Последние новости
20:03
Фото
Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетикиЭнергетика
19:49
Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–КарсВ регионе
19:47
Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедурыДругие страны
19:46
Фото
Пожар в жилом доме в Баку потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:35
Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с СШАДругие страны
19:25
Зеленский объявил об отставке Андрея ЕрмакаДругие страны
19:14
Фото
Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили вопросы делимитации и безопасности госграницыВнешняя политика
18:58
Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.Другие страны
18:43