ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı kimlərin təmsil edəcəyi məlub olub
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 19:48
ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları təmsil edəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Vlolodimir Zelenski axşam videomüraciətində bəyan edib.
"Tezliklə danışıqlar baş tutacaq, orada bizim nümayəndələr iştirak edəcəklər. Bu, Baş Qərargah rəisi, XİN nümayəndələri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları olacaq", – o vurğulayıb.
Zelenski ABŞ ilə görüşlərin yaxın vaxtlarda baş tutacağını qeyd edib.
Son xəbərlər
19:54
Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə ediblərRegion
19:48
ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı kimlərin təmsil edəcəyi məlub olubDigər ölkələr
19:35
Andrey Yermak istefa veribDigər ölkələr
19:31
"Barselona"nın futbolçusu La Liqada növbəti oyunu buraxacaqFutbol
19:29
Foto
AQTA "Kəndli" bazarında nöqsanlar aşkarlayıbSağlamlıq
19:18
Foto
Bakıda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb, xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
19:09
Foto
Şahin Mustafayev ilə Mher Qriqoryan Qəbələdə sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyini müzakirə edibXarici siyasət
19:06
Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla əlaqədar yazılı imtahan mərhələsinin nəticələri açıqlanıbDaxili siyasət
18:47