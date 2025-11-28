İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı kimlərin təmsil edəcəyi məlub olub

    • 28 noyabr, 2025
    • 19:48
    ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı kimlərin təmsil edəcəyi məlub olub

    ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları təmsil edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Vlolodimir Zelenski axşam videomüraciətində bəyan edib.

    "Tezliklə danışıqlar baş tutacaq, orada bizim nümayəndələr iştirak edəcəklər. Bu, Baş Qərargah rəisi, XİN nümayəndələri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları olacaq", – o vurğulayıb.

    Zelenski ABŞ ilə görüşlərin yaxın vaxtlarda baş tutacağını qeyd edib.

