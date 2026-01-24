Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 11:21
    Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет

    Минувшей ночью Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, применив более 370 ударных беспилотников и 21 ракету.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм канале.

    По его словам, под ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области. В Харькове повреждены родильный дом, общежитие, где проживали внутренне перемещенные лица, медицинский колледж и жилые дома.

    "На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионах главной мишенью для РФ была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека забрала эта атака. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах, ликвидируют все последствия",- отметил он.

    Зеленский добавил, что каждый подобный удар по энергетической инфраструктуре доказывает необходимость ускорения поставок систем ПВО, в том числе ракет к Patriot, NASAMS и другим комплексам.

    "Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом США Дональдом Трампом в Давосе касательно ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизни", - отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Украина США Дональд Трамп Россия атака БПЛА Киев Киевская область авиаудары по Киеву российско-украинская война
    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Последние новости

    11:58

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

    Происшествия
    11:53

    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Энергетика
    11:50

    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    11:41

    Число жертв оползня в Индонезии увеличилось до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)

    Финансы
    11:31

    В Нью-Йорке произошел мощный пожар в жилой многоэтажке - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    11:31

    В КНР начали расследование против зампредседателя Центрального военсовета

    Другие страны
    11:29

    Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело

    Происшествия
    11:21

    Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет

    Другие страны
    Лента новостей