Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет
- 24 января, 2026
- 11:21
Минувшей ночью Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, применив более 370 ударных беспилотников и 21 ракету.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм канале.
По его словам, под ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области. В Харькове повреждены родильный дом, общежитие, где проживали внутренне перемещенные лица, медицинский колледж и жилые дома.
"На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионах главной мишенью для РФ была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека забрала эта атака. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах, ликвидируют все последствия",- отметил он.
Зеленский добавил, что каждый подобный удар по энергетической инфраструктуре доказывает необходимость ускорения поставок систем ПВО, в том числе ракет к Patriot, NASAMS и другим комплексам.
"Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом США Дональдом Трампом в Давосе касательно ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизни", - отметил Зеленский.