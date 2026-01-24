İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 11:35
    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Ötən gecə Rusiya Ukrayna regionlarına 370-dən çox zərbə dronu və 21 raket istifadə edərək kütləvi hücum həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Kiyev və Kiyev vilayəti, Sumi, Xarkov və Çerniqov vilayətləri hücuma məruz qalıb. Xarkovda doğum evi, məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxana, tibb kolleci və yaşayış evləri zədələnib.

    "Məlumata əsasən, hazırda, aralarında uşaq da olmaqla onlarla yaralı var. Paytaxt və bölgələrdə Rusiyanın əsas hədəfi enerji obyektləri idi. Təəssüf ki, bu hücum bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Yaxınlarına və doğmalarına başsağlığı verirəm. Nəticələri aradan qaldırmaq üçün bütün lazımi xidmətlər hadisə yerlərində işləyir", - o bildirib.

    Zelenski qeyd edib ki, enerji infrastrukturuna dəyən zərbə hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin, o cümlədən "Patriot", NASAMS və digər komplekslərə raketlərin çatdırılmasının tezləşdirilməsinin vacibliyini sübut edir.

    "Davosda ABŞ Prezidenti Donald Trampla HHM ilə bağlı razılaşmalarımızı mütləq həyata keçirməliyik. İnsan həyatlarını qorumağa kömək edən hər kəsə təşəkkür edirəm", - deyə Zelenski bildirib.

    Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет

    Son xəbərlər

    11:48

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 10-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:46

    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    11:43

    Avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    11:40

    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:35

    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Digər ölkələr
    11:27

    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    11:22

    İngiltərə klubunun argentinalı yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda İspaniyaya yollanacaq

    Futbol
    11:20

    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:19

    Bakıda özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti