    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 12:37
    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Массированная российская атака на Украину продолжалась более 12 часов с применением почти 500 беспилотников и более 40 ракет, в частности "Кинжал".

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    "Основными направлениями российской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская области. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На данный момент известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно по меньшей мере о 40 раненых людях, среди которых есть и дети", - описал он последствия атаки.

    Зеленский уточнил, что под обстрел попали предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

    "Эта атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и заслуживает только самого жесткого давления со стороны мира. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на мощную реакцию США, Европы, "семерки" и "двадцатки", - заявил украинский лидер.

    Zelenski: Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün zərbələri davam etdirəcəyik
    Zelenskyy vows continued strikes against Russia

