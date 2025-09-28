Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

Массированная российская атака на Украину продолжалась более 12 часов с применением почти 500 беспилотников и более 40 ракет, в частности "Кинжал".

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Основными направлениями российской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская области. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На данный момент известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно по меньшей мере о 40 раненых людях, среди которых есть и дети", - описал он последствия атаки.

Зеленский уточнил, что под обстрел попали предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и заслуживает только самого жесткого давления со стороны мира. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на мощную реакцию США, Европы, "семерки" и "двадцатки", - заявил украинский лидер.