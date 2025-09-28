Zelenski: Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün zərbələri davam etdirəcəyik
- 28 sentyabr, 2025
- 13:15
Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyaya zərbələr endirməyə davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz Telegram kanalında məlumat verib.
"Biz Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün cavab zərbələrini davam etdirəcəyik", - deyə Zelenski yazıb.
Qətiyyətli addımlar atmaq üçün vaxt çoxdan çatıb deyən Zelenski ABŞ, Avropa, G7 və G20 ölkələrini Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə cavab verməyə çağırıb.
Zelenski bildirib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 28-nə keçən gecə həyata keçirdiyi kütləvi hücum 12 saatdan çox davam edib. Onun sözlərinə görə, Rusiya ordusu təqribən 500 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və 40-dan çox raket, o cümlədən hipersəsli "Kinjal" raketlərindən istifadə edib.
Sentyabrın 28-nə keçən gecə Rusiya qüvvələri Ukraynadakı hərbi obyektlərə birgə zərbə endirib. Məlumata görə, Ukrayna səmasında 100-dən çox PUA aşkarlanıb. Bundan əlavə, Ukraynanın bir sıra digər bölgələrində, o cümlədən Sumi, Çerniqov və Odessada da partlayış səsləri eşidilib. Gecə hücumu zamanı Rusiya qüvvələri Zaporojye bölgəsində də mühüm infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirib.
Sentyabrın 28-də səhər saatlarında Ukraynanın "Strana.ua" nəşri Rusiyanın "Geran-2" pilotsuz təyyarələrinin Kiyevi mühasirəyə alması barədə məlumat yayıb.
Bundan əvvəl Rusiya Silahlı Qüvvələri Zelenskinin bunkerini məhv edib.