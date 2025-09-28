İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Ukrayna raket zərbələrinə məruz qalıb, xəsarət alanlar var

    Ukraynanın paytaxtı Kiyev sentyabrın 28-nə keçən gecə Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin qanadlı raketləri ilə hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukraina" Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bütün ölkə ərazisində hava hücumu xəbərdarlığı edilib, kombinə olunmuş hücum davam edir.

    Təxminən səhər saat 6:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 7:00) Kiyevdə partlayış səsləri eşidilib. Eyni zamanda hərbçilər qanadlı raketlərin paytaxta doğru uçduğunu və bir neçə dəqiqə sonra güclü partlayışların təkrarlandığını bildiriblər.

    "Hücum nəticəsində yaşayış infrastrukturuna ziyan dəyib, üç nəfər yaralanıb", - agentlik bildirib.

    Partlayış səsləri Zaporojyedə də eşidilib.

