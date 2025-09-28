Киев подвергся ракетным ударам, на всей территории Украины объявлена тревога
- 28 сентября, 2025
- 07:48
Украинская столица Киев в ночь на 28 сентября подвергся атакам крылатых ракет российских ВКС.
Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Согласно информации, на территории всей страны действует воздушная тревога, осуществляется комбинированная атака.
Примерно в 6:00 (7:00 по бакинскому времени) в Киеве были слышны взрывы. В то же время военные информировали, что в направлении столицы летят крылатые ракеты, через несколько минут мощные взрывы повторились.
"В результате атаки повреждена жилая инфраструктура, пострадали три человека", - указывает агентство.
Кроме того, взрывы были слышны в Запорожье. По данным главы ОВА Ивана Федорова, ударам подверглась АЗС, было слышно по меньшей мере четыре взрыва, пострадали три человека.
На фоне сообщений о воздушной атаке Польша и союзники по НАТО подняли в воздух авиацию, отметило польское Оперативное командование Вооруженных сил в соцсети Х.