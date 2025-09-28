Киев подвергся ракетным ударам, на всей территории Украины объявлена тревога

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Украинская столица Киев в ночь на 28 сентября подвергся атакам крылатых ракет российских ВКС.

    Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

    Согласно информации, на территории всей страны действует воздушная тревога, осуществляется комбинированная атака.

    Примерно в 6:00 (7:00 по бакинскому времени) в Киеве были слышны взрывы. В то же время военные информировали, что в направлении столицы летят крылатые ракеты, через несколько минут мощные взрывы повторились.

    "В результате атаки повреждена жилая инфраструктура, пострадали три человека", - указывает агентство.

    Кроме того, взрывы были слышны в Запорожье. По данным главы ОВА Ивана Федорова, ударам подверглась АЗС, было слышно по меньшей мере четыре взрыва, пострадали три человека.

    На фоне сообщений о воздушной атаке Польша и союзники по НАТО подняли в воздух авиацию, отметило польское Оперативное командование Вооруженных сил в соцсети Х.

    ракетный удар российско-украинская война

