Зеленский: Россия не заинтересована в обмене пленными с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия не проявляет интереса к обмену пленными с Украиной и решила остановить процесс.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Россия остановила процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает",- сказал он.

По словам Зеленского, в Кремле считают, что обмены пленными "важнее Украине, чем России".

Отметим, что вчера Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих.