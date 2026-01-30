Зеленский: Россия не заинтересована в обмене пленными с Украиной
Другие страны
- 30 января, 2026
- 13:18
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия не проявляет интереса к обмену пленными с Украиной и решила остановить процесс.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами.
"Россия остановила процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает",- сказал он.
По словам Зеленского, в Кремле считают, что обмены пленными "важнее Украине, чем России".
Отметим, что вчера Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих.
