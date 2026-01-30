Ukrayna Prezidenti: Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsində maraqlı deyilik
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 13:26
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsinə maraq göstərmir və prosesi dayandırmağa qərar verib.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərə bildirib.
"Rusiya prosesi dayandırıb. Onlar insanların mübadiləsində çox da maraqlı deyillər",- o qeyd edib.
V.Zelenskinin sözlərinə görə, Kreml hesab edir ki, əsirlərin mübadiləsi Rusiyadan daha çox Ukrayna üçün daha vacibdir.
