    Ukrayna Prezidenti: Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsində maraqlı deyilik

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:26
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsində maraqlı deyilik

    Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsinə maraq göstərmir və prosesi dayandırmağa qərar verib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərə bildirib.

    "Rusiya prosesi dayandırıb. Onlar insanların mübadiləsində çox da maraqlı deyillər",- o qeyd edib.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, Kreml hesab edir ki, əsirlərin mübadiləsi Rusiyadan daha çox Ukrayna üçün daha vacibdir.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Россия не заинтересована в обмене пленными с Украиной

