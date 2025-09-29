Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов в странах Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на его вечернее видеообращение.

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил украинский лидер.

В. Зеленский добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент Украины.