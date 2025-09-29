Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов в странах Европы
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 01:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на его вечернее видеообращение.
"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил украинский лидер.
В. Зеленский добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.
"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент Украины.
Последние новости
02:17
Фото
Азербайджан в ООН: Механизмы по правам человека должны быть свободны от двойных стандартовВнешняя политика
01:58
Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духаДругие страны
01:26
Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов в странах ЕвропыДругие страны
00:53
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в СШАДругие страны
00:34
В США неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:21
ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2Другие страны
23:54
ФИФА планирует изменить правило пенальтиФутбол
23:35
Фото
Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГВнутренняя политика
23:35
Фото