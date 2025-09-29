İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edir

    • 29 sentyabr, 2025
    • 29 sentyabr, 2025
    • 02:24
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya Avropa ölkələrinə dronlar göndərmək üçün tankerlərdən istifadə edir.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə videomüraciətində qeyd edib.

    "İndi kəşfiyyatdan məlumat var ki, ruslar Avropa ölkələrinə qarşı istifadə etdikləri dronları buraxmaq və idarə etmək üçün tankerlərdən istifadə edirlər", - deyə Ukrayna lideri bildirib.

    V. Zelenski əlavə edib ki, həftə ərzində Ukrayna Avropadan Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün qərarlar gözləyir.

    "Xüsusilə vacibdir ki, sanksiyalar Rusiyanın enerji ticarətinə, bütün tanker donanması infrastrukturuna ağır zərbə vursun", - deyə Ukrayna Prezidenti əlavə edib.

    Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов в странах Европы

