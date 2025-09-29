Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edir
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 02:24
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya Avropa ölkələrinə dronlar göndərmək üçün tankerlərdən istifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə videomüraciətində qeyd edib.
"İndi kəşfiyyatdan məlumat var ki, ruslar Avropa ölkələrinə qarşı istifadə etdikləri dronları buraxmaq və idarə etmək üçün tankerlərdən istifadə edirlər", - deyə Ukrayna lideri bildirib.
V. Zelenski əlavə edib ki, həftə ərzində Ukrayna Avropadan Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün qərarlar gözləyir.
"Xüsusilə vacibdir ki, sanksiyalar Rusiyanın enerji ticarətinə, bütün tanker donanması infrastrukturuna ağır zərbə vursun", - deyə Ukrayna Prezidenti əlavə edib.
Son xəbərlər
03:24
Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırırDigər ölkələr
03:23
Foto
Parisdə Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilibXarici siyasət
02:47
Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
02:24
Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edirDigər ölkələr
02:08
Foto
BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidirXarici siyasət
01:57
Foto
Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölübRegion
01:24
Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıbDigər ölkələr
00:53
FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırırFutbol
00:37