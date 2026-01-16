Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 23:50
    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

    Наши разведданные свидетельствуют о том, что Россия готовит новые массированные удары.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Мы говорим с нашими партнерами откровенно как о ракетах для систем противовоздушной обороны, так и о тех комплексах, в которых мы остро нуждаемся. Поставок недостаточно. Мы пытаемся ускорить процесс, и крайне важно, чтобы наши партнеры нас услышали", - отметил украинский лидер.

