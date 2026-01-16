Зеленский: Россия готовит новые массированные удары
- 16 января, 2026
- 23:50
Наши разведданные свидетельствуют о том, что Россия готовит новые массированные удары.
Как передает Report, об этом в своем аккаунте X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы говорим с нашими партнерами откровенно как о ракетах для систем противовоздушной обороны, так и о тех комплексах, в которых мы остро нуждаемся. Поставок недостаточно. Мы пытаемся ускорить процесс, и крайне важно, чтобы наши партнеры нас услышали", - отметил украинский лидер.
Our intelligence reports that Russia is preparing new massive attacks. We are speaking frankly to our partners—both about air-defense missiles and the systems we need so much. Supplies are insufficient. We are trying to speed things up, and it's crucial that our partners hear us. pic.twitter.com/S5mxhOI3fL— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2026