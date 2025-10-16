İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 00:30
    Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşır

    Kəşfiyyat məlumatlarımız göstərir ki, Rusiya yeni kütləvi zərbələr hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu məlumatı "X" hesabında paylaşıb.

    "Biz tərəfdaşlarımızla həm hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlər, həm də kəskin ehtiyacımız olan komplekslər barədə açıq danışırıq. Tədarüklər kifayət qədər deyil. Biz prosesi sürətləndirməyə çalışırıq və tərəfdaşlarımızın bizi eşitməsi son dərəcə vacibdir", - Ukrayna lideri qeyd edib.

    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

