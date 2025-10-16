Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşır
- 17 yanvar, 2026
- 00:30
Kəşfiyyat məlumatlarımız göstərir ki, Rusiya yeni kütləvi zərbələr hazırlayır.
"Report" xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu məlumatı "X" hesabında paylaşıb.
"Biz tərəfdaşlarımızla həm hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlər, həm də kəskin ehtiyacımız olan komplekslər barədə açıq danışırıq. Tədarüklər kifayət qədər deyil. Biz prosesi sürətləndirməyə çalışırıq və tərəfdaşlarımızın bizi eşitməsi son dərəcə vacibdir", - Ukrayna lideri qeyd edib.
Our intelligence reports that Russia is preparing new massive attacks. We are speaking frankly to our partners—both about air-defense missiles and the systems we need so much. Supplies are insufficient. We are trying to speed things up, and it's crucial that our partners hear us. pic.twitter.com/S5mxhOI3fL— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2026