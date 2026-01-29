İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XI turdan təxirə salınmış matçda "Gəncə" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:45
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XI turdan təxirə salınmış matçda Gəncə qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınmış oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunun matçında NTD "Gəncə" ilə qarşılaşıb.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma gəncəlilərin 102:95 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası təxirə salınmış oyun NTD klubu

