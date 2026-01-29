Azərbaycan Basketbol Liqasının XI turdan təxirə salınmış matçda "Gəncə" qələbə qazanıb
Komanda
- 29 yanvar, 2026
- 21:45
Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınmış oyun keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunun matçında NTD "Gəncə" ilə qarşılaşıb.
Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma gəncəlilərin 102:95 hesablı qələbəsi ilə bitib.
