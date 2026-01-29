Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibinin futbolçusu 1 aya yaxın yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 21:17
Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Xviça Kvaratsxeliya zədə səbəbindən təxminən 20 gün yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" "RMC Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, futbolçu UEFA Çempionlar Liqasının VIII turunda İngiltərənin "Nyukasl" klubuna qarşı keçirilən oyunda (1:1) topuq nahiyəsindən zədə alıb.
22-ci dəqiqədən etibarən Kvaratsxeliya qarşılaşmanı davam etdirə bilməyib.
Qeyd edək ki, PSJ UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"la bərabər "Qarabağ"ın potensial rəqibləridir. Ağdam təmsilçisinin 1/8 final mərhələsinə gedən yoldakı rəqibi sabah müəyyənləşəcək.
Son xəbərlər
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04
Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıbRegion
23:01
Video
Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olubHadisə
22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıbİnfrastruktur
22:59
Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edirRegion
22:48
Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxırDigər
22:41