    Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyinin qarşısı alınıb

    Sosial müdafiə
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:23
    Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyinin qarşısı alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində keçirilən kollegiya iclasında komitə sədri Ramilə Seyidova deyib.

    O həmçinin bildirib ki, 33 uşağın təhsilə cəlbi təmin edilib.

    Naxçıvan uşaq əməyi Təhsil Ramilə Seyidova

