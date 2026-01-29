Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyinin qarşısı alınıb
Sosial müdafiə
- 29 yanvar, 2026
- 21:23
Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyinin qarşısı alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində keçirilən kollegiya iclasında komitə sədri Ramilə Seyidova deyib.
O həmçinin bildirib ki, 33 uşağın təhsilə cəlbi təmin edilib.
Son xəbərlər
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04
Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıbRegion
23:01
Video
Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olubHadisə
22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıbİnfrastruktur
22:59
Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edirRegion
22:48
Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxırDigər
22:41