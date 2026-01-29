İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Fransa Senatı bu ilin büdcə layihəsini rədd edib

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:20
    Fransa Senatı bu ilin büdcə layihəsini rədd edib

    Fransa Senatı (parlamentin yuxarı palatası) əvvəllər Milli Assambleya (parlamentin aşağı palatası) tərəfindən təsdiq edilmiş ölkənin 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin qəbul edilməsinə qarşı səs verib.

    Bu barədə "Report" "TASS"a istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 203 senator qanuna qarşı çıxıb, 32-si isə büdcə layihəsinin daha da müzakirəsinin lehinə idi. Əksər sağçı və mərkəzçi partiyalar, eləcə də müxalifətdəki solçu qüvvələr büdcənin bu versiyasını dəstəkləməyib.

    Sonuncu oxunuş cümə günü (30 yanvar – Qeyd) Milli Assambleyada keçiriləcək və müşahidəçilər hökumətin ölkə konstitusiyasının 49-cu maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan hüququndan istifadə edərək, parlamenti keçərək büdcəni öz məsuliyyəti altında qəbul edəcəyinə inanırlar.

    Bundan sonra müxalifət partiyaları, çox güman ki, yenidən kabinetə etimadsızlıq təkliflərini səsverməyə çıxaracaq və yalnız bunlar rədd edildikdən sonra büdcə qəbul edilmiş hesab ediləcək. Parlament hökumətin istefasını dəstəkləsə, büdcə prosesi yenidən başlayacaq.

    Hökumətin 2026-cı il büdcə qanun layihəsində müdafiədən başqa bütün sahələrdə xərclərin azaldılması nəzərdə tutulur və burada xərclərin 6,7 milyard avro artacağı gözlənilir.

    Fransa büdcə
    Сенат Франции отклонил проект бюджета на 2026 год

