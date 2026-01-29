Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Сенат Франции отклонил проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 21:04
    Сенат Франции отклонил проект бюджета на 2026 год

    Сенат (верхняя палата парламента) Франции проголосовал против принятия проекта бюджета страны на 2026 год, который ранее одобрило Национальное собрание (нижняя палата парламента).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сенаторы проголосовали за резолюцию о предварительном отказе от дебатов по этому законопроекту.

    Ее поддержали 203 парламентария, тогда как 32 выступили за дальнейшее обсуждения проекта бюджета. Большинство правых и центристов, как и оппозиционные левые силы, не поддержали этот вариант бюджета. Министр, ответственный за государственные счета, Амели де Моншален в ходе дебатов также признала проект бюджета "несовершенным", однако отметила, что он является результатом широкого компромисса между всеми политическими силами.

    Итоговое чтение состоится в пятницу в Национальном собрании, где, по мнению наблюдателей, правительство прибегнет к своему праву в рамках части 3 статьи 49 конституции страны о принятии бюджета под свою ответственность в обход парламента.

    Правительственный законопроект о бюджете на 2026 год предусматривает сокращение расходов во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение затрат на €6,7 млрд.

    Франция бюджет Сенат Франции Государственные расходы
