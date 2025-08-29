Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ и обеспечении безопасности Украины

Переговорные группы Украины работают со странами Глобального Юга и США над обменом военнопленных, возвращением украинских детей и пленных граждан других государств, а также готовят площадки для будущих встреч лидеров.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Что касается переговорного процесса, то сейчас наша команда работает по линии Катар - Саудовская Аравия - Турция - ОАЭ - Швейцария - США. То есть, кроме Америки - Глобальный Юг", - отметил Зеленский на брифинге.

Он также подчеркнул что это страны, которые оказывали Украине поддержку.

Президент отметил, что там фиксируются положительные результаты.

"Что касается этих стран, как потенциальных площадок для будущих встреч лидеров в двустороннем или трехстороннем формате, то полный брифинг я получу в субботу вечером", - добавил он.

Говоря о гарантиях безопасности Украины Зеленский отметил, что основным направлением обеспечения безопасности является оружие. Киев работает по трем направлениям этого вопроса.

"Первый трек - отечественное наше производство. Дроны, технологии и тому подобное. Второй трек - европейское производство. ПВО, артиллерия и тому подобное. Третий трек - американское оружие. Американское оружие - это механизм под названием PURL, через НАТО", - сказал Зеленский.