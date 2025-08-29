Zelenski Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi barədə danışıb
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 17:39
Ukraynanın danışıq qrupları Qlobal Cənub ölkələri və ABŞ ilə hərbi əsirlərin mübadiləsi, ukraynalı uşaqların və digər dövlətlərin əsir düşmüş vətəndaşlarının qaytarılması üzərində işləyir, həmçinin gələcək lider görüşləri üçün platformalar hazırlayırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.
"Danışıqlar prosesinə gəlincə, hazırda komandamız Qətər - Səudiyyə Ərəbistanı - Türkiyə - BƏƏ - İsveçrə - ABŞ xətti üzrə işləyir. Yəni, ABŞ-dən başqa - Qlobal Cənub", - Zelenski brifinqdə qeyd edib.
