    • 19 января, 2026
    • 00:32
    Зеленский рассказал о переговорах с США во Флориде

    Делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

    Украинский лидер заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

    В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня.

    "Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания, а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - сообщил чиновник.

    Он добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.

