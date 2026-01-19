Зеленский рассказал о переговорах с США во Флориде

Делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня.

"Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания, а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - сообщил чиновник.

Он добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.