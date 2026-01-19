İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski Floridada ABŞ ilə aparılan müzakirələrdən danışıb

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 02:02
    Zelenski Floridada ABŞ ilə aparılan müzakirələrdən danışıb

    Ukrayna nümayəndə heyəti Floridada münaqişənin həllinə dair ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə mənə məlumat verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün telegram kanalında videomüraciətində bildirib.

    Ukrayna lideri iştirakçıların bir neçə raund müzakirələr apardığını və hərbi əməliyyatlara son qoymaq üçün lazım olan sənədlər üzərində işlədiyini bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Kiyev Vaşinqtonu elektrik şəbəkəsinə davam edən hücumlar barədə məlumatlandırıb. Bu arada, danışıqlarda iştirak edən Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov telegramda danışıqların nəticələri ilə bağlı paylaşım edib. O, müzakirələrin iki gün davam etdiyini qeyd edib.

    "Biz iqtisadi inkişaf və rifah planını, eləcə də Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə etdik və onların tətbiqi üçün praktik mexanizmlərə diqqət yetirdik", - deyə rəsmi bildirib.

    O əlavə edib ki, tərəflər Davosda məsləhətləşmələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    ABŞ Volodimir Zelenski danışıqlar
    Зеленский рассказал о переговорах с США во Флориде

    Son xəbərlər

    02:30

    Antonio Koşta Qrenlandiya ilə bağlı fövqəladə iclas çağırıb

    Digər ölkələr
    02:06

    Afrika Millətlər Kubokunun qalibi bəlli olub

    Futbol
    02:02

    Zelenski Floridada ABŞ ilə aparılan müzakirələrdən danışıb

    Digər ölkələr
    01:33

    Kolumbiyada qruplaşmalar arasında atışma 27 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    01:07

    Ərdoğan Əhməd Əl Şaraaya dəstəyini ifadə edib

    Region
    00:37

    Avropa Parlamenti Aİ ilə ABŞ arasında ticarət sazişinin ratifikasiyasını dayandırır

    Digər ölkələr
    00:00

    Aİ ABŞ-nin rüsumlarına anoloji cavab verməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    23:50

    ABŞ Kanada sularında buzqıran gəmilərinin sayını artırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:34

    Türkiyə XİN Suriyadakı atəşkəslə bağlı bəyanat yayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti