    Зеленский раскритиковал Совбез ООН за отсутствие решительных действий на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие решительных действий на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в социальной сети X.

    По его словам, международное сообщество не должно допускать блокирования стратегически важных морских путей и атак на свободу судоходства.

    Зеленский отметил, что Украина уже сталкивалась с подобными вызовами в Черном море, когда Россия пыталась заблокировать украинские порты и гражданское судоходство.

    Президент Украины подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех судов, обеспечивающих международную торговлю и жизненно важные экономические связи. Он также заявил о поддержке стремления стран Ближнего Востока и Персидского залива к миру.

    Зеленский добавил, что мир и безопасность в этом регионе напрямую влияют на стабильность, предсказуемость рынков и стоимость жизни во всем мире. По его мнению, подобные кризисы не должны затягиваться, а миру необходим дееспособный Совет Безопасности ООН, способный более решительно реагировать на вызовы глобальной безопасности.

