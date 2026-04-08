    Zelenski Hörmüz boğazındakı vəziyyətə görə BMT TŞ-ni tənqid edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət fonunda qətiyyətli addımların atılmamasına görə BMT Təhlükəsizlik Şurasını (BMT TŞ) tənqid edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq ictimaiyyət strateji əhəmiyyətli dəniz yollarının bloklanmasına və gəmiçilik azadlığına qarşı hücumlara yol verməməlidir.

    Zelenski qeyd edib ki, Rusiya Ukrayna limanlarını və mülki gəmiçiliyi bloklamağa çalışdığı zaman Ukrayna Qara dənizdə artıq bu cür çağırışlarla üzləşib.

    Ukrayna Prezidenti vurğulayıb ki, Hörmüz boğazı beynəlxalq ticarəti və həyati əhəmiyyətli iqtisadi əlaqələri təmin edən bütün gəmilər üçün açıq qalmalıdır. O həmçinin Yaxın Şərq və Fars körfəzi ölkələrinin sülhə can atmasını dəstəklədiyini bəyan edib.

    Zelenski əlavə edib ki, bu regionda sülh və təhlükəsizlik bütün dünyada sabitliyə, bazarların proqnozlaşdırıla bilməsinə və yaşayış xərclərinə birbaşa təsir göstərir. Onun fikrincə, bu cür böhranlar uzanmamalıdır, dünyanın isə qlobal təhlükəsizlik çağırışlarına daha qətiyyətlə reaksiya verməyə qadir olan işlək BMT TŞ-yə ehtiyacı var.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik Volodimir Zelenski BMT Təhlükəsizlik Şurası
    Зеленский раскритиковал Совбез ООН за отсутствие решительных действий на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива

