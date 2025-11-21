Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, на фоне активизации переговоров о завершении войны, провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в президентской администрации Украины.

Иных подробностей телефонного разговора пока не представлено.