Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 19:38
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, на фоне активизации переговоров о завершении войны, провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в президентской администрации Украины.
Иных подробностей телефонного разговора пока не представлено.
Последние новости
19:38
Зеленский провел телефонный разговор с ВэнсомДругие страны
19:28
В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и детиДругие страны
19:25
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:24
Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущееДругие страны
19:23
Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8 - ОБНОВЛЕНОМедиа
18:57
Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментовДругие страны
18:51
Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите гражданКарабах
18:47
Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризмеПроисшествия
18:41