İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Zelenski ilə Vens arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:58
    Zelenski ilə Vens arasında telefon danışığı olub

    Ukrayna Prezidenti Volodimri Zelenski müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı danışıqların fəallaşması fonunda bu gün ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə telefon danışığı aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu AFP Ukrayna prezident administrasiyasındakı mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Telefon danışığı ilə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ
    Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

    Son xəbərlər

    21:06

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:55
    Foto
    Video

    Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEO

    Hadisə
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    20:35

    Rusiyadan rüşvət alan britaniyalı siyasətçiyə 10 il həbs cəzası verilib

    Digər ölkələr
    20:24

    Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidir

    Digər ölkələr
    20:20

    Starmer: Ukrayna öz gələcəyini müəyyən etməlidir

    Digər ölkələr
    20:14

    Konqoda silahlılar qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 89 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:08

    Gürcüstanlı ekspert: Azərbaycan Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi lider olaraq önə çıxır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti