Zelenski ilə Vens arasında telefon danışığı olub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 19:58
Ukrayna Prezidenti Volodimri Zelenski müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı danışıqların fəallaşması fonunda bu gün ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə telefon danışığı aparıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu AFP Ukrayna prezident administrasiyasındakı mənbələrə istinadən xəbər verib.
Telefon danışığı ilə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
Son xəbərlər
21:06
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olubElm və təhsil
20:55
Foto
Video
Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEOHadisə
20:52
Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
20:51
Foto
Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olubHadisə
20:35
Rusiyadan rüşvət alan britaniyalı siyasətçiyə 10 il həbs cəzası verilibDigər ölkələr
20:24
Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidirDigər ölkələr
20:20
Starmer: Ukrayna öz gələcəyini müəyyən etməlidirDigər ölkələr
20:14
Konqoda silahlılar qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 89 nəfəri öldürübDigər ölkələr
20:08