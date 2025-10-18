Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Трампом

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 02:55
    Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

    "Поговорил с нашими европейскими партнерами – лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО.

    Рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Обсудили много важных деталей. Самое главное сейчас – это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе. Именно для этого работаем.

    Наши советники по безопасности будут говорить о следующих шагах. Координируем наши позиции. Благодарю за разговор, всю поддержку и готовность быть с Украиной", - говорится в публикации.

    Напомним, что 17 октября Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме, она прошла закрытой для прессы. По итогам встречи президент Украины заявил журналистам, что обсудил с американским коллегой широкий круг тем, включая противовоздушную оборону.

    Владимир Зеленский телефонный разговор
    Zelenski Avropa liderlərini Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Лента новостей